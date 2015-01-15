У Google Lens появились новые функции

Разработчики приложения Google Lens, которое заменило дорогостоящие туристические гиды, сообщили об обновлении. Теперь ПО стало более «умным» и должно стать более привлекательным для интернет-пользователей благодаря новым функциям, как сообщает VistaNews.

В первую очередь, расширяется уже существующая опция. Когда камера наводится на что-то, то сведений об объекте появляется больше. Например, когда было что-то построено, работает ли, какие отзывы и так далее. Помимо всего прочего, такие запросы сохраняются в Google.

Что касается второй функциональной новинки, то здесь речь идёт об улучшении работы с контактными данными. Если камера смартфона наводится на последние, то приложение Google Lens само эти сведения анализирует и заносит в телефонную книгу. Найти обновлённую программу можно будет в Google Photos. Владельцы iOS должны подождать, поскольку когда именно состоится релиз Google Lens для Apple, не известно.