В 2019 году Apple уберет монобровь в iPhone‍

В 2019 году Apple уберет так называемую монобровь в iPhone‍ и сделает дисплеи своих смартфонов полностью безрамочными. Известно, что многие производители следуют трендам корпорации и уже начали производство устройств с черным островком, однако, как оказалось, даже от него уже вскоре все откажутся.

Стало известно о последних изменениях, которые Apple начнет внедрять в свои новые смартфоны уже начиная с 2019 года. Так, по сообщениям инсайдеров, в iPhone‍ больше не будет так называемой моноброви, ее просто спрячут в экран. Многим станет интересно, зачем она тогда была в модели iPhone‍ Х, и тут производитель ответит, что раньше ее убрать не было возможности. Для того, чтобы оставить функцию распознавания лица, нужно было также оставить ряд специальных камер. Все они не могли поместиться в тонкую рамку, поэтому оставили черный островок.

Теперь же Apple ведет переговоры с производителем экранов, чтобы тот поставлял их без вырезов. Таким образом корпорация откажется от так называемой моноброви и создаст первое в мире устройство, функционирующее с полностью безрамочным дисплеем.