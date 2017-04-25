В России создают блок-чейн плафторму для энергетики

В России разработчики создают инновационную блок-чейн платформу, которая будет следить за выработкой и потреблением электроэнергии. Проект присоединился к треку Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК.

В пресс-службе партнерского Уральского федерального университета рассказали, что смарт-платформа призвана оптимизировать расход энергии, фиксировать объёмы производства и поглощения. Кроме того, технология блок-чейна позволит автоматически вычислять и рассылать счета потребителям. Разработка успешно преодолела несколько этапов отбора и пополнила число участников программы.

Предполагается, что успешная реализация проекта возможна в пределах от отдельных частных владений до больших городов. Жители России смогут автоматически оплачивать "за свет", что избавит их от постоянного оформления бумажных и электронных документов. Таким образом устранится потребность в платежных сервисах и комиссионных сборов. А это существенно снизит стоимость энергии.

Ян Койфман, основатель концепции, планирует внедрить аналогичную методику в другие сферы коммунальных услуг. Он отметил отсутствие в новой схеме затратных посредников между производителем и потребителем.