Обновленный Android станет мышкой и клавиатурой для компьютера

Google позволит приспособить обновленный Android в качестве мышки и клавиатуры для компьютера. Об этих функциях пишут пользователи ресурса XDA-Developers.

Эксперты имеют основания предполагать, что новая ОС Android P получит особое программное обеспечение, связывающее смартфоны с ПК. Благодаря нововведениям экраны современных телефонов послужат устройствами ввода для компьютеров. В мае Android P должны презентовать на конференции Google I/O.

Информация о разработке появилась ещё четыре года назад. Исследователи писали, что создатели Android добавили наработки в систему, однако сам оставили в скрытом режиме. Теперь же разработчики приложений видят в прошивке Android 8.1 Oreo профили Bluetooth HID. Вероятно, этот сервис позволит связать смартфоны "по воздуху" с персональными компьютерами. Стоит отметить, что эта функция в последнее время стала достаточно востребованной среди пользователей.