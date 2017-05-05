Искусственный интеллект спрогнозировал главные тренды порно в 2018 году

Искусственный интеллект от ресурса YouPorn проанализировал сеть и составил прогноз главных порнографических трендов в 2018 году. Его компания опубликовала на своём официальном блоге.

Администрация YouPorn запустила собственный эксперимент с применением машинного алгоритма. Программисты воспользовались рекуррентной нейросетью и загрузили в неё множество данных об актуальных мировых события. В результате получилось 36 тем, которые должны быть востребованы любителями порно-индустрии.

Первое место занимает сексуальный союз Т’чалы и его сестры Шури. Сцена инцеста интересует мировую аудиторию после показа фильма "Черная пантера". Любопытно, что четвертую позицию рейтинга занимают фигуристы Тесса Вертью и Скотт Мойр из Канады. Вероятно, ажиотаж вокруг пары появился после успешно проведенных Олимпийских игр в Пхёнчхане, на которых спортсмены получили золотые награды.

Стоит отметить, что многие категории списка выглядят странно или напоминают словосочетания, не имеющие отношения к сексу. Однако общая тенденция предполагает множество занятных видеоматериалов для поклонников сексуального искусства.