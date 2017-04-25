AliExpress введет программу лояльности для покупателей‍ из России

Крупный онлайн-магазин AliExpress к 28 марта введет программу лояльности для покупателей‍ из России. Она будет доступна в том числе и для пользователей платформы Tmall.

Онлайн-магазин AliExpress является одним из самых популярных сайтов в своем роде, которыми пользуются жители России. Так как на именно в этой стране больше всего пользователей, которые регулярно совершают в нем покупки и делают это, тратя достаточно большие суммы, руководство магазина решило ввести программу лояльности. Она предназначена именно для покупателей из России.

Ее суть заключается в том, что каждый покупатель будет иметь свой уровень. Всего их будет четыре: "серебряный", "золотой", "платиновый" и "бриллиантовый". Уровень будет определяться в зависимости от того, насколько часто покупатель делает заказы, а также на какие суммы. В соответствии с тем, какую отметку получит, он сможет участвовать в различных акциях и закрытых распродажах. В AliExpress отмечают, что покупатели "бриллиантового" уровня в некоторых случаях даже смогут приобретать товар за 90% от цены.