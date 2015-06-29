Уязвимость позволяет читать личную переписку "ВКонтакте"

Пользователи интернета способны читать "ВКонтакте" чужую личную переписку из-за уязвимости. Об этом сообщает SEO-программист под ником Yoga2016.

Специалист изучал сервис, предоставляющий статистику онлайн-ресурсов и социальных сетей из поисковых систем SimilarWeb. Он обратил внимание, что при выборе "ВКонтакте" разработка предоставляет до 300 материалов, среди которых есть и страницы пользователей с конфиденциальной информацией. Эта опция доступна при подключении через платную версию сервиса.

Yoga2016 отмечает, что страницы для анализа выбираются случайным образом. При желании пользователи SimilarWeb не могут получить данные какой-то конкретной страницы. Остаётся неясным алгоритмы создания выборки. В некоторых случаях система отбирает аккаунты с невысокой активностью и небольшим количеством друзей.

Разработчик поделился обнаруженными данными с руководством "ВКонтакте", однако награду по программе Bug Bounty ему не выплатили. Пресс-служба компании утверждает, что найденная уязвимость не является просчётом соцсети, а разработана экспертами с доступом к интерфейсу прикладного программирования. Эта функция позволяет, например, с позволения владельцев просматривать личные сообщения в альтернативных версиях мессенджера "ВКонтакте".