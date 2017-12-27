BlackBerry подала иск в суд против Facebook и ее дочерних WhatsApp и Instagram‍

Компания BlackBerry, руководство которой базируется в Канаде, подала в суд штата Калифорнии иск против Facebook, а также против двух ее дочерних компаний, фотохостинга Instagram‍ и мессенджера WhatsApp. Согласно обвинению, Facebook нарушила права компании об интеллектуальной собственности.

Американское телевидение, в частности канал CNN сообщает о ситуации, которая сложилась между крупными известными корпорациями BlackBerry и Facebook. Так, оказалось, что первая обвинила вторую в нарушении прав и подала в суд. Кажется, обе компании не намеренны идти к компромиссу и мириться, ведь руководство обоих настроено решительно и уверенно в своей правоте.

Дело в том, что за последнее время в фотохостинге Instagram‍ и мессенджере WhatsApp появилось много обновлений. BlackBerry считает, что все они основаны на инновационных наработках, которые она же запатентовала, и никто не вправе без разрешения ими пользоваться. Между тем, в Facebook отвечают, что все это клевета. Руководство компании считает, что BlackBerry просто теряет свой доход и пытается поднять его любой ценой, однако компания не намеренна это терпеть и готовится дать отпор в суде.