Найдено вредоносное ПО для Android: в опасности клиенты банков России

В Сети появились данные о том, что приложение «Всебанки», которое было размещено в Play Market для Android, похищало деньги с карт пользователей. Вредоносная программа уже удалена из «магазина», но возможна вторая попытка атак.

Как сообщили специалисты Dr.Web, приложение «Всебанки – Все банки в одном месте» несло для своих пользователей ряд угроз. Сервис мог получать доступ ко всем счетам юзера, который самостоятельно подключал приложению к банкингу.

В итоге, сервис мгновенно переводил деньги со счетов владельца на другие, лишая тем самым юзера всех имеющихся на картах финансов. Более того, многие могли и не узнать, что стали жертвами, если к их картам не была подключена функция СМС-подтверждений и оповещений.

Экспертам удалось выяснить, что при регистрации требовалось ввести данные о карте, которые сразу же отправлялись в облачное хранилище, где злоумышленники могли взломать сервис и воспользоваться информацией. Помимо этого, сервис предполагал разрешение на прочтение СМС, что позволяло хакерам «перехватывать» сообщения с паролями и кодами доступа к счетам.

Сейчас приложение удалено, но эксперты предупреждают пользователей о возможных опасностях. Юзерам рекомендуют бдительно относиться к приложениям и вносить в них данные лишь тогда, когда сервис имеет положительные отзывы и не вызывает подозрений.