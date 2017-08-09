Сервис Bumble будет массово удалять фотографии пользователей

Главный конкурент Tinder вводит новую политику для публикаций для пользователей. Теперь все фотографии вредного содержания будут удалены администрацией, хотя запрет можно обойти.





Приложение для знакомств Bumble отныне запрещает размещать у себя фотографии, на которых изображено любое огнестрельное оружие и даже ножи. Все фото, подпадающие под запрет и размещённые ранее, также будут удалены. Администрация приняла т



Однако даже эти правила можно обойти. Если в профиле пользователя будут снимки его самого, одетого в специальную униформу с опознавательными знаками армии государства или других силовых структур, то их фотографии с оружием трогать не станут. Также удаление могут обжаловать охотники.