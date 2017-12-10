NtechLab вместе с МВД разработала систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

Компания из России NtechLab при помощи управления МВД Рязанской области создала систему распознавания лиц на массовых мероприятиях. Отмечается, что ранее эта компания разработала программу поиска людей по фотографиям.

Как стало известно, данная разработка получила название "Мобильный биометрический комплекс". Сервер данной системы будет установлен в полицейских автомобилях, благодаря чему ей удастся анализировать данные не только со своей камеры, но и с 10 других камер, которые установлены в рамках металлодетекторов.

По словам разработчиков, данная технология позволит максимально обезопасить людей, посещающих массовые мероприятия. МБК сможет обнаружить правонарушителей и сообщить в полицию о его действиях. Кроме основной системы, полиция получит и спецустройство с камерой, позволяющее максимально быстро обнаружить нарушителя и сделать фото. Полученный снимок правоохранитель сможет быстро проверить по базе МВД.

Сообщается, что в настоящий момент данная технология тестируется в Рязанской области, а после проведенных экспериментов МБК начнут внедрять и в другие регионы России.