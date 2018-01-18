В Instagram может появиться функция портретной съемки

В пользующемся большой популярностью приложении для обмена фотографиями Instagram в ближайшем будущем может появится новая функция. Отмечается, что в скором времени в соцсети может появиться специальный режим для съемки селфи.

Специалисты TechCrunch изучили новую прошивку приложения и нашли в ней намек на новую функцию. Экспертам удалось обнаружить там файл под названием portrait_shutter_icon, с изображенным в анфас человечком. Специалисты считают, что разработчики Instagram начали тестировать функцию портретной съемки и уже в скором времени она может быть доступна пользователям.

В настоящий момент разработчики пока отказываются подтверждать догадку TechCrunch, однако эксперты считают, что все же инструмент для редактирования селфи и снимков появится в ближайшем будущем. Специалисты утверждают, что в этом нет ничего удивительно, так как уже практически в любом смартфоне имеет специальный режим, который позволяет создавать качественные портреты людей.