Продажи iPhone X‍ потерпели провал из-за невостребованности

В ходе большого исследования аналитики выяснили, почему продажи iPhone X‍ потерпели провал. По их словам, смартфон оказался невостребованным на рынке, так как пользователи довольны своими нынешними гаджетами.

Американские СМИ сообщают об опросе, который провели аналитики в отношении смартфона iPhone X‍. Как известно, разработчики из Apple рассчитывали на немного другой сценарий в его продажах, однако они, как считают некоторые, с треском провалились. Так, специалисты решили провести в Соединенных Штатах опрос, согласно которому выяснили, почему владельцы старых моделей не захотели менять их на новую.

Респондентами выступили более полутора тысяч жителей США. Большинство из них назвало одну и ту же причину, по которой они не приобрели новый iPhone X‍. Так, они поделились, что довольны функционированием смартфона, который принадлежит к прежним выпускам от iPhone. Другие же высказались о завышенной цене на продукт. Эти выводы, согласно исследованию аналитиков, и послужили причиной провала продаж флагмана.