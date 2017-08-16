Концерн «Калашников» начнет серийное производство нового пистолета

Ижевский мехзавод, входящий в концерн «Калашников», который, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Ростех», начнет серийного производство нового пистолета. Уже в скором времени «на поток» будет поставлен выпуск нового пистолета Лебедева (ПЛ), который станет заменой пистолета Макарова.

Как стало известно, концерн «Калашников» обновит ряд выпускаемого оружия и добавит в него новый пистолет, который станет для военнослужащих заменой пистолета Макарова. Новое оружие получит название «пистолет Лебедева».

Директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик рассказал, что выпуск пистолета Лебедева уже скоро будет поставлен «на поток». Для этого уже начал функционировать проект по созданию участка производства, где пистолет будет серийно выпускаться.

В новом участке будут внедрены новые виды оборудования, которые снизят риски человеческой ошибки, которые иногда могут сказывать на качестве выпускаемого товара. Помимо этого, разработка самого ПЛ уже почти завершилась.

Как сообщается, уже в скором времени пистолет будет вынесен на испытания, где его опробуют опытным путем. В новой версии ПЛ появится планка Пикатинни, которая обеспечит возможность прикрепления допустройств, добавит в функции пистолета индикатор наличия патронов и сделает механизм управления расположенным с обеих сторон.

В пистолете будут применяться патроны 9х19 мм Parabellum, емкостью магазина вмести в себя 14 единиц. Оружие дополнит состав и вооружение силовых структур в России. После, ПЛ заменит пистолет Макарова.