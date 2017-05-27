20-летие StarCraft отпразднуют во всех играх Blizzard

Основатели легендарной StarCraft решили отпраздновать 20-летие игры и запускают масштабные дополнения. С марта во всех актуальных играх Blizzard будут видоизменены интерфейсы рас, появится портрет с эмблемой в составе StarCraft II и необычное оформление в версии Remastered.

Празднование 20-летие игры коснется всех игр и пользователей, знающих о вселенной игромании. Уже 6 марта в Diablo III добавят новый крейсер «Возмездие Доминиона». В этот же день в Overwatch появятся дополнительные вариации для осуществления заданий. С 31 марта по 6 апреля геймеры увидят в World of Warcraft торжественное приветствие «Да здравствует StarCraft». Отмечается, что пользователи отметят продуманность и масштаб охвата празднования.

В игре Heroes of the Storm, в честь 20-летнего юбилея StarCraft, терраны и зерги предстанут в ином виде. Обновления коснутся и Hearthstone, где пользователям предоставят 3 новые колоды карт «Кобольды и катакомбы».

31 марта разработчики опубликуют ролик с лучшими моментами стратегии, которая появилась в 1998 году и существует уже 20 лет. Геймеры отмечают, что празднование будет проходить масштабно и коснется всех игр Blizzard.