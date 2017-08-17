Абоненты МГТС теперь могут смотреть Московский образовательный телеканал

Позитивную новость получили в четверг, первого марта абоненты телевизионных пакетов МГТС «Базовый» и «Базовый – все для дома» на 122 канале. Теперь им обеспечен доступ к Московскому образовательному телеканалу. Его передачи можно смотреть в формате высокой четкости.

Об этом рассказало агентство «Национальные интересы».

Целевой аудиторией этого канала выступают столичные школьники, их родители и педагоги, а также просто жители главного города РФ. Канал является государственным, на нем не размещается реклама, что гарантирует зрителям комфортный просмотр без отвлекающих факторов.

Телеканал предлагает своим зрителям разнообразные информационно-познавательные передачи и сюжеты, авторские программы, ток-шоу и пр. Руководство канала нацелено на то, чтобы знакомить аудиторию с культурно-образовательными событиями города с использованием современных обучающих возможностей Интернета.