В Telegram снова были сбои, до сих пор их не уладили для пользователей в Ираке

Информационное агентство Downdetector сообщает о сбоях в работе мессенджера Telegram, права на которые принадлежат предпринимателю Павлу Дурову. На сбои 5 марта стали жаловаться жители Европы и Ближнего Востока, для Ирака функционирование так и не налажено.

Стало известно, что пользователи популярного кроссплатформенного мессенджера Telegram снова ощутили на себе сбои в его функционировании. Так, с самого утра на это стали жаловаться жители Европы, Соединенных Штатов Америки, России, Ирана и других стран. Команда техподдержки мессенджера сразу же отреагировала на ошибки и предупредила пользователей о происходящем. На их официальном профиле в Twitter в течение дня появлялись сообщения, содержание которых открывало, в каких странах работа уже налажена.

На момент, когда была написана новость, пользователи практически всех стран написали, что Telegram снова функционирует для них. Исключением стал Иран. Там пока так и не удалось устранить имеющиеся сбои.