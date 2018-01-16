Гаджеты против ПК: Google рассказал интернет-привычки россиян

Специалисты компаний Google и Kantar TNS провели исследования и выяснили основные привычки интернет-аудитории России. Оказалось, что большинство операций в Сети россияне выполняют через смартфоны, юзеры не любя ждать и среди них преобладают пенсионеры.

Как стало известно, сейчас среди пользователей Сети из России в качестве инструмента для выхода в Интернет преобладают мобильные телефоны. При помощи смартфона интернетом пользуются 61% опрошенных россиян. Лишь 39% по-прежнему пользуются ПК или ноутбуками.

Помимо этого, эксперты определили, люди какого возраста преобладают среди пользователей. Оказалось, что уже 73% людей старше 55 лет каждый день пользуются Интернетом и ищут что-то важное. Примечательно, что аудитория пользователей старше 65 лет по своему количеству преобладает над аудиторией подростков 16-19 лет. Пожилые пользователи составили 10%, а юные юзеры – всего 6%.

Также стало известно, что пользователи крайне не любят ждать и сайтов, которые долго грузятся, они могут уходить, не дождавшись прогрузки. Если сайт не прогружается в течении 3 секунд, то его сразу же покинут 53% пользователей. Если же страница грузится дольше 5 секунд, то с нее уйдут 90% читателей.