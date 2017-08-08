В крупных сотовых сетях нашли серьезную уязвимость, через которую можно "отключить" абонента

СМИ сообщают о серьезной уязвимости, которую обнаружили в крупных сетях сотовых операторов. По статистике, они сталкиваются с кибератаками примерно четыре раза в день, и 7,8 процентов из них становятся успешными.Атаки направлены на то, чтобы "отключить" абонента или перехватить их личные данные.

СМИ провели анализ того, насколько уязвимы крупные сети сотовых операторов России к атакам киберпреступников. Результат может взволновать пользователей, так как, хоть операторы и уверяют, что они обеспечивают безопасность, на самом деле каждый день они подвергаются нападениям и не могут гарантировать полную защиту.

Выяснилось, что серьезная уязвимость содержится в протоколах, которым нужна поддержка 2G и 3G. Эти данные передает корпорация Positive Technologies. По ее мнению, пока они существуют, малая часть пользователей сотовой сети все равно будет в опасности. Киберпреступники нападают и "отключают" абонента от настоящей сети, перенося его в свою и таким образом воруя его личные данные.