В Южной Корее создали заряжающийзся за 30 секунд аккумулятор

В Южной Корее инженеры создали инновационный аккумулятор, который полностью заряжается всего за 30 секунд. Достижение принадлежит сотрудникам Высшей школы энергетики KAIST.

Группа ученых под руководством профессора Чынг Ку Канг разработали особую конструкцию батареи, которая быстро копит заряд, не боится перенапряжения и является экологически безопасной. Она представляет собой графен, на поверхности которого соединены полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды. Собственно, сама структура графена обеспечивает относительно большую полезную площадь аккумулятора и большую ёмкость, которая зависит от двух электродов.

Кроме того, сбалансированное взаимодействие катода и анода стабилизирует входящий ток. Благодаря этому гибридный накопитель выдерживает силу в стократ выше стандартной. Спустя 20-30 секунд устройство заполняется энергией даже через маломощные зарядные системы, такие как USB или гибкие фотоэлементы. Оно также имеет высокий жизненный цикл и будет долго служить обладателю.

Чынг Ку Канг утверждает, что новая методика достаточно проста и совсем скоро позволит быстро выпускать мобильные источники питания. Он планирует запустить серийное производство новых батарей.