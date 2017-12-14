На MWC показали первый в мире VR-сервис с поддержкой 5G-слайсинга

Huawei и Telefónica разработали первый в мире VR-сервис с поддержкой технологий 5G-слайсинга. Презентация разработки состоялась в Барселоне на выставке MWC-2018.

Сетевой слайсинг необходим сетевым операторам для обеспечения бесперебойной работы индивидуализированных сервисов. Проект Huawei составляет сервис-ориентированную сетевую инфраструктуру, функциональную модуляризацию и разделение управления с пользователем. Такое решение позволит разработчикам создавать физические сети, которые смогут поддерживать различные сценарии использования.

Во время презентации производители показали докоммерческие 5G-продукты: базовую станцию, сетевое ядро, транспортную сеть и устройства для воспроизведения виртуальной реальности. В частности, VR-очки смогут принимать данные на скорости 1,5 Гбит/с при задержке 4 мс. На созданной платформе в будущем смогут запустить интерактивную виртуальную реальность для различных сфер жизни.

Стоит отметить, что для реализации потенциала 5G-слайсинга производителям нужно наладить обширную инфраструктуру. В связи с этим пока рано говорить о сроках широкого распространения технологии.