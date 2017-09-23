Эксперты указали, сколько может реально «прожить» iPhone

Пользователи смартфонов укрепились во мнении, что обычно каждой модели iPhone хватает максимум на два сезона нормальной работы. Потому приверженцы таких девайсов часто обновляют свои гаджеты, тратясь на очередные суперфлагманы. Эксперты выяснили, насколько это оправдано, как сообщает VistaNews.

Аналитики из американской фирмы Asymco заявили, что средняя частота смены iPhone – каждые 4 года. Проведя анализы, эксперты определили, что количество смартфонов этой марки выросло с 2016 до 2018 на 0,3 миллиарда, всего сейчас составляя 1,3. За все годы корпорация Apple смогла продать 2,05 миллиарда iPhone. Соответственно, была поломка минимум у 560 миллионов девайсов. Просчитав всё это, эксперты определили, что действительно одно устройство «живёт» 4 года.

Своё мнение у российских исследователей – чаще всего люди в нашей стране пользуются iPhone примерно год, а потом стараются его продать. В целом, аналитики отмечают, что иногда из-за раскрученности данной марки смартфона пользователи приобретают новые не потому, что сломались старые, а исключительно ради того, чтобы «быть в тренде».