Эксперт из Google рассказал о слежке Apple за пользователями

Эксперт из Google Феликс Краузе рассказал, какими приёмами пользуется Apple, чтобы благодаря программам на своей ОС осуществлять слежку за потребителями. Также специалист поведал о методах защиты от такого, как сообщает VistaNews.

Феликс Краузе рассказал, что разработчики Apple используют разные уловки. Это не прямая слежка, а своеобразный сигнал, когда пользователь взаимодействует с программой. Дело не в каких-то криминальных намерениях американской корпорации, а только в желании постоянно напоминать о себе людям. Потому они, например, ставят собственный in-app браузер, интегрируя в Safari, или изучают, что пользователь делает в других браузерах.

Для этого помогают коды, введение логина и пароль, чтобы зайти на тот или иной сайт и так далее. Также используется специальная реклама. Если у человека нет желания иметь такой контроль над собой, то он может использовать обычный браузер Safari или устанавливать только те приложения, где есть SFSafariViewController.