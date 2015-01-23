"Захвата не будет!": экс-глава Alphabet призвал не опасаться восстания машин

В ближайшие пару десятков лет человечеству не стоит опасаться восстания машин. К такой позиции призвал Эрик Шмидт, экс-председатель холдинга Alphabet.

Предприниматель утверждает, что в настоящее время технологии далеки от тех, которые устраивают революцию в научно-фантастических произведениях. Эрик Шмидт отметил, что человеку придется позаботиться о собственной безопасности при использовании роботов. Но эта тема будет актуальной в далеком будущем.

Эксперт напомнил о том, что сейчас большинство разработок содержат ошибки, а потому не годятся для по настоящему важных задач. Из-за ненадежности современных систем человек не может доверить им свою жизнь. Эрик Шмидт отметил, что не сел бы в самолет, который безраздельно управляется компьютером. Он подчеркнул, что машинные алгоритмы стоит использовать для развития человечества, однако пока рано вверять им какой-либо контроль.