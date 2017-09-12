Игроки PUBG предлагают разработчикам изменить игру

Игроки PlayerUnknown's Battlegrounds предлагают разработчикам немного изменить геймплей. Они начали регулярно оставлять призывы к сотрудникам Bluehole на различных интернет-ресурсах.

Поклонники самого популярного игрового продукта 2017 года желают избавить игровой мир от назойливых "красных зон". Время от времени на картах появляются алые круги, внутри которых проводится артиллерийский обстрел.

Пользователи пишут, что появление смертельно опасных районов на карте абсолютно необоснованно. Несмотря на непонятные мотивы и довольно низкую вероятность попадания в персонажей, "красные зоны" вынуждают расчетливых игроков укрываться внутри зданий или нырять под воду.

Стоит отметить, что многих фанатов PUBG, напротив, забавляет эта особенность. Представители этой группы жалуются лишь на довольно громкие звуки залпов и взрывов. Дело в том, что многие игроки слушают окружающий мир при повышенной громкости, чтобы вовремя услышать звуки противников. А внезапный оглушающий артобстрел создает сильный дискомфорт для слуха.