Вскоре российскую армию усилят колесными танками

Вскоре российскую армию собираются усилить колесными танками. О скором начале разработки 4 марта заявил гендиректор ВПК России Александр Красовицкий.

По словам источника, Военно-промышленная компания всерьёз занимается созданием нового вида бронетехники. Транспортное средство будет перемещаться на унифицированной колесной платформе модели "Бумеранг". Представитель "ВПК" пообещал раскрыть некоторые подробности проекта через некоторое время.

В мае 2017 года на военном параде в Москве продемонстрировали боевые машины пехоты, выполненные с использованием "Бумеранга". Ранее Александр Красовицкий отмечал, что платформа позволит изготавливать революционно новые бронетранспортеры и танки средней тяжести. Он также называл платформу "прорывом инженерной мысли".