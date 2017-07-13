Хакеры снова взломали Sony PlayStataion 4 и сделали игры бесплатными

Хакеры в очередной раз взломали Sony PlayStataion 4 и сделали все игры бесплатными. Эксплойты для обхода блокировки появились в сети.

Взломщик под ником SpecterDev опубликовал на GitHub программное обеспечение, которое способно взломать прошивки 4.55. Это свежая прошивка - её пользуются новейшие модели PS4. Хакер разместил на YouTube видеоролик, который подтверждает правдивость его слов. Судя по ролику, он может абсолютно свободно качать все игры в сети и играть в них без ограничений.

Немногим ранее @qwertyyourip разместил на ресурсе собственный эксплойт с аналогичным эффектом. Он утверждает, что его метод позволит пользователям обойти защиту любой версии консоли, в том числе PS4 Pro или Slim. Однако для адаптировать брешь для этих устройств придется другому программисту.

Несколько месяцев назад неизвестные уже взламывали Sony PlayStation 4 с прошивкой 4.07 при помощи эксплойта WebKit. Вскоре специалисты компании-разработчика исправила брешь и приняла меры, чтобы как можно меньше людей сумели воспользоваться лазейкой.