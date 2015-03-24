Конструкция с переизлучателями улучшит эффективность солнечных батарей

Немецкие физики предлагают улучшать эффективность солнечных батарей, используя конструкцию с переизлучателями. Об их проекте пишет издание Nature Communications.

Ученые давно обратили внимание на низкий коэффициент полезного действия распространенных солнечных панелей из кремния. Уже ведутся разработки новых высокоэффективных материалов, однако их производство обходится намного дороже. Сотрудники Брауншвейгского технического университета во главе Питером Валла предлагают сэкономить на использовании инновационных материалов.

Согласно их теории, гораздо выгодным решением будет задействовать сеть люминесцентных концентраторов, которые будут поглощать солнечные лучи и переизлучать их на небольшие светопоглощающие панели с высоким КПД. Согласно их проекту, стоит соединить два типа флуоресцентных пигментов - донора и акцептора. Первые излучают свет равномерно, а последние - под прямым углом. Используя эти особенности, можно рационально разместить элементы на площади и добиться максимальной пользы. Распределять пигменты изобретатели решили необычным методом - растягиванием полимерной основы. Они также подобрал два типа переизлучателей, один из которых меняет своё направление при изменении плоскости, а другой - остаётся неподвижным. По словам разработчиков, такая система в теории имеет 80% эффективность перенаправления света.