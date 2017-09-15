Австралийцы собираются печатать улучшенную взрывчатку

Предприниматели из Австралии собираются серийно изготавливать на 3D-принтерах взрывчатку с улучшенными характеристиками. Об этом уведомляет ресурс Defense Aerospace.

Проектом занимаются компании DST и DefendTex. По их плану, спустя два года военным станут доступны взрывчатые материалы, изготовленные с помощью аддитивной технологии. Сейчас существует восемь видов взрывчатки, из которых в армии используются, преимущественно, твердая, эластичная и пластичная.

Австралийский министр оборонной индустрии Кристофер Пайн утверждает, что 3D-печать сможет существенно упростить процесс изготовления взрывных зарядов. По его сведениям, это применимо даже для твердотопливных ракетных систем. Подробности проекта пока содержатся в секрете.

Австралийцы не первые начали внедрять аддитивные технологии в оружейную промышленность. Около года назад разработчики из США испытали напечатанный на 3D-принтере гранатомет и гранаты к нему. В процессе изготовления этого оружия инженеры применяли многие способы печати. В качестве исходника они выбрали ручной гранатомет M203A1 и учебную гранату калибром 40-миллиметров. Стоит отметить, что испытания увенчались успехом и доказали, что современный уровень развития 3D-технологий позволяет создавать надежное вооружение.