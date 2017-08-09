Эксперты опасаются, что мобильные приложения заменят людям мозг

Эксперты с тревогой наблюдают за распространением смартфонов и разнообразных приложений. По их мнению, скоро наступит эра, когда человечество не сможет выжить без мобильных технологий.

Главная претензия экспертов к мобильным гаджетам в том, что постепенно они заменяют человеку мозг: они пишут, запоминают, ищут информацию и даже планируют день вместо него. Фактически теперь любое умственное действие можно заменить приложением, которое выполнит его легче и быстрее. Исчезает и реальное общение — его заменяют социальные сети и мессенджеры. Люди хуже говорят и формулируют мысли, их мозг деградирует.

Эксперты отмечают, что нельзя повернуть время вспять и отказаться от мобильных технологий. Однако призывают использовать их разумно, не хранить там всю жизненно важную информацию, больше думать и говорить самостоятельно. Также учёные рекомендуют обязательно научить детей писать от руки, так как это действие отлично развивает мозг, и ограничивать их времяпрепровождение с техникой вплоть до совершеннолетия.