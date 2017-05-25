В 2022 году физики намерены создать "ловушку" для антиматерии

К 2022 году физики намерены изготовить переносную "ловушку". Устройство поможет транспортировать антивещество к месту экспериментов.

Сейчас ученые создают антиматерию таким методом: разгоняют протоны до уровня высокой энергии и направляют их на скопление тяжелых металлов. Затем образовавшиеся атомные частицы сортируют и отбирают нужные. Позже антипротоны сталкивают с другими элементами или замедляют для последующей консервации, а также измерения показателей, таких как масса и g-фактор.

В 2010 году для удержания антиматерии была создана так называемая «ловушка Пеннинга». С её помощью удалось впервые поймать и удержать 38 атомов антиводорода на 173 миллисекунды. Со временем инженеры усовершенствовали технологию, что позволило хранить отдельные антипротоны год и более.

В основе ловушки лежит принцип изоляции антиматерии от нейтрализующей её материи. Устройство Пеннинга напоминает бутылку с горлышком и дном. Движение частиц в вертикальном и радиальном направлении создает магнитное поле, которое удерживает антивещество от контакта со стенками.

Несмотря на успехи в этой области, ученые все ещё не могут добиться достаточного срока хранения и вместимости "ловушки" для эффективной перевозки на грузовике. Сейчас группа экспертов во главе с Александром Обертелли работают над проектом PUMA. В его рамках исследователи планируют расширить число антипротонов, одновременно находящихся в ёмкости, до миллиарда. Согласно задумке, античастицы смогут храниться по несколько недель. Александр Обертелли отметил, что путь к успеху лежит через экстремального понижение температуры и улучшения вакуумной среды до космических показателей.