Сеть поразил созданный iPhone X "портал в другой мир"

Интернет-сеть поразил "портал в другой мир", созданный при помощи iPhone X. Речь идет о невероятной объёмной иллюзии, которую автор Питер Норрби опубликовал на своей странице в Twitter 26 февраля.

Ролик демонстрирует флагманскую модель смартфона от Apple, лежащую на деревянной поверхности. Взгляд приковывает изображение на экране, напоминающее ступенчатый колодец, ведущий вглубь телефона. Питер Норрби пишет, что видеозапись его работы не подвергалась никаким эффектам пост-обработки и снималась одним кадром. Он пообещал позднее опубликовать полное описание с исходным кодом.

Пользователи соцсети восхитились оптическим произведением. Они обратили внимание, что трехмерная картинка изменяется параллельно перемещению камеры. Некоторые комментаторы сравнили "колодец" с "порталом", ведущим в другое измерение. Другие предполагают, что это продукт технологии дополненной реальности, а Face ID следит за положением головы человека и меняет картинку во время её движения.