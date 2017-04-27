"Яндекс" запустила в Москве свой сервис доставки еды

"Яндекс" запустила свой сервис доставки еды по Москве. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Яндекс.Еда" создана на платформе системы Foodfox, которую компания приобрела в 2017 году. Жители столицы смогут заказывать себе широкий выбор блюд различных кухонь. При этом они не ограничены лимитом минимальной стоимости. Заказчикам необходимо ввести свой адрес, выбрать заведение, поддерживаемое сервисом в выбранной зоне и отметить желаемые блюда. Предполагается, что ожидать доставку москвичи будут примерно 45 минут.

Услуги доступны на официальном сайте или в фирменном приложении. В будние дни режим работы составляет с 8 до 00:30 ночи. А в пятницу и субботу срок продлевается до 1 часа. Сумму до 5 тысяч можно оплатить наличными лично курьеру, а заказ покрупнее нужно оформлять безналичным способом. Заказавшим еду на сумму до 500 рублей придется доплатить 99 рублей, а если заказ стоит дороже - доставка бесплатна.

Представители "Яндекса" отмечают, что в скором времени к услуге на правах партнеров присоединятся известная компания Uber и её подразделение Uber Eats.