Google сделала приложение для работы с видео, не требующее хромакей

Корпорация Google поспешила обрадовать свою аудиторию после релиза своего нового телефона с восхитительной камерой. Разработчики компании создали приложение, которое можно будет использовать для «историй» на YouTube.

Reels – функция популярного видеохостинга схожая c «сторис» в Instagram и Snapchat. Единственным фактическим отличием является то, что ролики не будут удаляться через сутки после публикации. Для Google такая разница показалась незначительной, и она решила исправить это новым приложением, которое будет обладать уникальными функциями.

Программа сможет изменять задний фон по желанию владельца, а для работы такого плана она не будет требовать «зеленого экрана». Океан, лужайка, лес – не важно, какой фон предпочтет использующий приложение, оно подставит его так, что увидеть разницу будет практически невозможно.

На данный момент программа доступна лишь несколькими из сотрудников YouTube. После устранения всех погрешностей, Google предоставит доступ всем желающим.