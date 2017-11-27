Новое обновление «ВКонтакте» для Android позволит быстро переводить деньги

Разработчики представили обновления мобильного приложения «ВКонтакте» для Android. Для пользователей приготовили сразу несколько полезных функций.

В новой версии «ВКонтакте» для Android на личных страницах пользователей появилась кнопка «Деньги». Это означает, что теперь переводить деньги друзьям и коллегам, а также оплачивать покупки в интернет-магазинах в социальной сети станет гораздо быстрее и удобнее. Обновлён поиск по диалогам, а также добавлены вкладки «Диалоги» и «Сообщения», которые дадут возможность пользователям быстро находить нужный контакт и отправлять сообщения.

Также разработчики обещают, что скорость и стабильность работы приложения увеличились. Пользователи в целом положительно встретили обновления, но прокомментировали, что не хватает поиска в сообщениях по дате и возможности закреплять сообщения (как в Telegram).