Компания Facebook прекращает проводить эксперименты над пользователями

Компания Facebook решила завершить проведение экспериментов над своими пользователями. С 2017 года юзеры соцсети могли наблюдать две новостные ленты – для друзей и для сообществ, теперь эксперимент завершен.

Как сообщают разработчики Facebook, они создавали The Explore Feed (версия соцсети с двумя лентами новостей) для по просьбе своих пользователей. Специалисты учли пожелания юзеров, которые жаловались, что события аккаунтов их друзей и родных «терялись» в ленте среди новостей из групп и сообществ.

В течении 2017 года пользователи получили возможность видеть больше обновлений и новостей со страниц друзей. Разработчики создали экспериментальный проект, в котором лента соцсети «разбивалась» на две части – поток новостей из сообществ и лента с постами друзей.

Однако, пользователи, которые тестировали новую версию отображения новостей, заявили, что проект им не понравился, так как они теряли ряд постов из-за затрудненного доступа к самому важному. В Facebook же отметили, что обновления, которые произошли в январе, помогут пользователям более эффективно использовать соцсеть. В обновлениях разработчики постарались скрыть количество рекламных постов в лентах юзеров и добавили технологию нейросетей, которая ищет снимки пользователя на других аккаунтах.