Пользователи браузера Google смогут бесплатно писать музыку

Компания Google добавила новую функцию в Chrome Music Lab, благодаря которой пользователи смогу писать музыку в браузере. Новый сервис Song Maker работает бесплатно и не требует регистрации.

Как стало известно, в приложении Chrome Music Lab появилась новая функция, которая откроет пользователям возможности самостоятельно писать музыку и делиться ею с друзьями. Музыкальную композицию можно записывать прямо в браузере от Google.

Отмечается, что сервис Song Maker имеет две группы инструментов, среди которых пользователям на выбор представлен ряд возможностей.

Так, музыку можно записать, используя звуки электронных, струнных, деревянных, духовых и других инструментов. Также доступны синтезатор и фортепиано.

Для записи музыки не требуется регистрация, услуги полностью бесплатны и не требуют установки дополнительных приложений. В Song Maker от Google можно управлять написанием музыки голосом, настраивать темп, басы и октавы. Полученную композицию можно сохранить и отправить другим пользователям через ссылку на сервис, где будет оставаться музыка.