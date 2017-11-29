В Instagram появится функция бесплатных видеозвонков

В соцсети Instagram уже может появиться функция звонков по видеосвязи. Об этом сообщили аналитики, которые ознакомились с данными о грядущем обновлении приложения.

Появилась новость о том, что сеть Instagram предоставит своим пользователям расширение возможностей и откроет для них функции видеозвонков и голосового общения внутри соцсети. К такому выводу пришли эксперты, которые тщательно просмотрели данные об обновлении приложения для гаджетов на Android.

В прошивке обновленной версии Instagram имеются иконки с изображением телефонной трубки и файлы, подписанные как «звонки» и «видеозвонки». Специалисты уверенны, что разработчики Instagram уже приступили к тайному тестированию новых функций.

Официально, разработчики Instagram новость о появлении в соцсети функции видеозвонков не комментировали. Информация не получила подтверждения, но и не была опровергнута. Многие эксперты уверенны, что появление новой функции весьма вероятно, так как соцсеть старается не «отставать» от приложений-конкурентов, таких как Snapp Chat. Там уже есть возможность общаться по видеосвязи.