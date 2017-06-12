Xiaomi выпустила мышь со сканером отпечатков пальцев за 31 доллар

Корпорация Xiaomi накануне разработала и выпустила новую компьютерную мышь, которая оснащена сканером отпечатков пальцев. В Китае она доступна в продаже за 31 доллар. Дактилоскопический датчик в ней расположили над колесом прокрутки.

СМИ сообщают о новом продукте от корпорации Xiaomi, презентация которого состоялась вчера. Так, он выпущен с целью защитить приватность пользователей персональных компьютеров. Речь идет о мыши, которая оснащена сканером отпечатков пальцев. С помощью этого устройства владельцы смогут не только входить в учетную запись компьютера, но и ставить блокировку на файлы и папки, которые хотят защитить. Представители компании заверяют, что вместе с выходом мыши в свет, начинается новая эра, в которой пользователи ПК откажутся от паролей, вводимых вручную.

Как известно, в Китае мышь со сканером отпечатков пальцев будут продавать за 31 доллар. Она имеет провод и рассчитана на функционирование без перебоев более чем на пять лет. Производитель использовал для ее создания качественные материалы, которые помогают оставлять ее поверхность чистой и без следов от пальцев.