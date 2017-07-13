Uber запустил сервис для пациентов больниц без мобильного приложения

Компания Uber в США стала сотрудничать с медицинскими учреждениями и запустила для клиентов новый сервис - UberHealth. Благодаря нему клиенты смогут заказывать такси, не пользуясь мобильным приложением, и так добираться до больниц.

Западные СМИ сообщают о новом сервисе, который предоставляет компания Uber. Так, он рассчитан на пациентов клиник, а также на тех, кто хочет пользоваться услугами такси, но не может пользоваться мобильным приложением. Компания подписала договор с медицинскими учреждениями в Соединенных Штатах. Он включает в себя требование для медперсонала, которое заключается в том, что он сам будет связываться с такси, чтобы предоставить его для пациентов.

Чтобы пациенты смогли самостоятельно узнать о сервисе, Uber разошлет СМС-оповещения для тех, кто не пользуется приложением на своем электронном устройстве. Между тем, такси также продолжит работать и в прежнем режиме.