Эксперты: Женщинам-разработчикам намеренно отказывают в повышении в должности

По данным специалистов из HackerRank, очень часто женщины, разрабатывающие программное обеспечение, получают худшие условия. В частности, им намеренно отказывают в повышении в должности, как сообщает VistaNews.

Это определили, когда проводили ежегодный онлайн-опрос среди программистов обоих полов. При этом, никакой логики в отказе поднятия по карьерной лестнице не имеется. Речь не в соотношении мужчин и женщин в этой области. Однако 84,5 процента молодых программисток гораздо дольше остаются на низких должностях, в сравнении с 77,3 процента у мужчин.

Эксперты отмечают, что именно представительницы женского пола хорошо ориентируются в таких языках программирования, как Java, javascript, C ++ и Python. Они желают работать в популярных компаниях, где высокая начальная ставка, но и там долго не признают их способности. По мнению экспертов, всё дело в укрепившемся стереотипе о том, что женщине нечего делать рядом с «умными машинами».