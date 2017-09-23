Экс-сотрудник Google рассказал всю правду о требованиях новых версий Android

При выходе новой версии Android, старые смартфоны страдают особенно. Это происходит из-за урезания функциональности. Эксперты рассказали всю правду о том, как уберечь свой девайс от зависаний.

Ряд девайсов стоимостью ниже 100 долларов не могут справиться с необходимой нагрузкой. Для Android Oreo необходимо не менее 3 ГБ оперативной памяти, а с последующими поколениями этот показатель увеличится до 6 ГБ. Стоит отметить, что Google во всех своих аспектах не пытается увеличивать автономность, а предъявляет больше требований к многозадачности смартфона. Аналитики, являющиеся бывшими сотрудниками Google, рассказали всю правду.

Они акцентировали внимание на том, что для Android 7 и 8 ценовая политика смартфона также очень важна. Дело в том, что разработчики встроили множество новых пакетов программного обеспечения, которое в свою очередь будет нагружать систему. Средняя стоимость смартфона с поддержкой Android 7 составляет 220 долларов, а для Android Oreo – 280 долларов. Уже через пять лет, чтобы купить смартфон с новой ОС, надо будет потратить порядка 700 долларов, считают аналитики.