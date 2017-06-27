В «Одноклассниках» появится функция распознавания и поиск лиц по фото

Разработчики соцсети «Одноклассники» сообщили о внедрении новой функции – системы распознавания и поиска лиц людей по снимкам. Информацию об обновлении функций соцсети уже подтвердили в официальном блоге разработчиков.

Изначально, информация о внедрении технологии распознавания лиц появилась от инсайдеров. Позже, данную новость подтвердили в официальном блоге разработчиков соцсети «Одноклассники».

На данный момент новая функция находится в режиме тестирования. После проверок технологии на предмет ее эффективности, пользователи получат возможность найти в «Одноклассниках» нужного человека по одному снимку.

Как и в соцсети «Facebook», пользователи «Одноклассников» смогут находить себя на фотографиях других людей, не затрачивая на это много времени. Система автоматически просканирует все данные Сети и найдет, есть ли снимки, где присутствует тот или иной пользователь.

По словам разработчиков соцсети «Одноклассники», добавление новой функции сделает сервис именно таким, каким его изначально видели его создатели. Теперь поиск друзей или родственников, с которыми была утрачена связь, будет осуществляться гораздо быстрее и эффективнее.