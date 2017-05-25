АТОЛ выпустила уникальную кассу для торговли класса «ньюджер»

Представители компании АТОЛ сообщили о своем новом продукте – уникальной кассе для торговли класса «ньюджер». Название взято от английского слова «newgeneration», так как устройство представляет новое поколение такой техники. В России оно уже находится в продаже.

Стало известно о кассе нового поколения, которую для продажи выпустила компания АТОЛ. Ее представители считают, что не ошиблись с решением и что она будет пользоваться довольно большим спросом. Доказывая это, они приводят несколько аргументов в пользу своего свежего устройства класса «ньюджер».

Так, к примеру, производители рассказывают, для кого в первую очередь предназначен их продукт. По их словам, он создан для тех, кто только начинает свой бизнес или развивает его. Так, он будет удобен тем, кто держит ларьки или киоски, небольшие магазины или имеет точку в павильоне. Небольшая переносная касса от АТОЛ невероятно удобна в использовании. Простой интерфейс помогает быстро разобраться в системе, а большая клавиатура помогает работать с ним еще быстрее. К тому же, его можно использовать, синхронизируя со сканером штрих-кодов по USB.