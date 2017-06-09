Эксперты нашли новый подслушивающий вирус на устройствах Android

Экспертам по информационной безопасности удалось обнаружить новый вирус для устройств Android, который способен подслушивать владельца смартфона и передавать его записи киберпреступникам. Как сообщили в компании Wandera, в настоящий момент пока не удалось найти способ борьбы с этим вирусом.

Специалисты рассказали о том, что вредоностная программа носит название RedDrop. Суть ее работы заключается в сборе данных с гаджета пользователя и передаче их хакерам, однако иногда вирус может самостоятельно устанавливать некоторые вредоносные приложения на Android. Так, вирус втайне от пользователя записывает все, что происходит вокруг, а затем эту информацию сливает на различные файлообменники, где уже ей могут воспользоваться хакеры.

Также, RedDrop самостоятельно подписывает владельца Android на разнообразные платные сервисы для выкачки средств со счета. Отмечается, что вирус невозможно заметить, так как после нанесения вреда он полностью скрывает следы своей деятельности.

Как рассказали эксперты, данный вирус запущен в более чем 50 миллионов различных приложений, начиная от калькуляторов и заканчивая образовательными программами. Специалисты заявляют, что программа представляет из себя уязвимость нулевого дня, то есть пока не удается узнать, каким образом от нее можно защитить устройства Android.