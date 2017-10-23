В Дубае представили полномасштабную капсулу Hyperloop

В Дубае на выставке в честь Недели инноваций представили полномасштабную капсулу системы Hyperloop. Об этом 22 февраля написало издание Khaleej Times на своём Twitter.

Посетители мероприятия смогли пройти в просторный салон, потолки которого существенно превышают человеческий рост. Внутри имеются ряды комфортабельных сидений, рядом с которыми размещены сенсорные дисплеи неизвестного назначения. Предполагается, что багаж пассажиры смогут разместить между креслами. Общий дизайн напоминает бизнес-классы авиалайнеров.

Проект выполнен Virgin Hyperloop One в сотрудничестве с транспортным ведомством ОАЭ. Он включал также концепцию перемещения на вакуумном транспорте из Абу-Даби в Дубай длительностью 12 минут. В настоящее время для преодоления 140 километров между городами людям приходится ехать на автомобиле полтора часа. Согласно плану, запуск линии сократит транспортные расходы страны на сумму, близкую к 800 миллионам долларов.