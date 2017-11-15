Пользователи Twitter смогут сохранять публикации в закладки

Компания Twitter сообщила своим пользователям о новой функции, которая теперь добавлена в микроблоги. Понравившиеся публикации, шутки или статьи юзеры смогут сохранять в закладки.

Как стало известно, теперь пользователи смогут сохранять важные или интересные публикации в своих закладках. Если до этого сохранение поста осуществлялось лишь путем лайка или ретвита, то сейчас юзеры смогут абсолютно анонимно создавать личную подборку твитов.

Пользователи получили возможность делать закладки лучших, по их мнению, публикаций. Все сохранения будут видны лишь юзеру, остальные владельцы аккаунтов в Twitter об этом не узнают.

Как отметили в самой компании, новая функция позволит не упускать важные посты, создавать подборки для последующего прочтения или же хранения. Эксперты отметили, что сейчас соцсети активно внедряют новые функции, что значительно улучшает процесс использования популярных приложений.