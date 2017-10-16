Инженер разработал систему распознавания морды конкретного кота

Инженер из Голландии Аркайц Гарро придумал систему распознавания морды кота для того, чтобы технология уведомляла хозяина, что животное хочет войти в дом. Отмечается, что новый гаджет прикрепляется к двери балкона и посылает уведомление хозяину, как только кот подходит к нему.

Как рассказал инженер, на идею создания подобной технологии его натолкнул кот, который на протяжении нескольких лет приходил к его дому и стоял около ограды. Изначально они с женой решили, что кот является бездомный, однако позднее выяснилось, что животное уже давно живет у соседей и его кличка Бобис. Тогда они приняли решение разделить кота на два дома и у Бобиса появился свой график посещения.

Чтобы не заставлять кота долгое время стоять на улице, Гарро разработал технологию, которая запоминает морду конкретного животного и посылает хозяину уведомление, что оно хочет войти в дом. Такая разработка существенно облегчит жизнь хозяевам животных, ведь тогда питомец не будет долгое время находиться под дождем или снегом, если вдруг владелец забудет вовремя открыть дверь.

В настоящий момент неизвестно, сможет ли данная технология автоматически открывать дверь при распознавании конкретного кота, однако эксперты считают, что такая функция порадует и хозяев, и животных, ведь тогда люди смогут спокойно отправляться по делам и не переживать, что питомец не попадет в дом в плохую погоду.