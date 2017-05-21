Новый сервис Facebook поможет найти работу жителям 40 стран

Команда Facebook запускает новый сервис, который поможет найти работу жителям 40 стран мира. Об этом 28 февраля написала пресс-служба компании.

Собственная биржа труда на платформе социальной сети в 2017 году уже стала доступна населению США и Канады. Она предоставляет пользователям доступ к страницам, на которых можно размещать или отзываться на вакансии. Потенциальный работник может отправить своё резюме работодателю. Затем стороны контактируют и договариваются о собеседовании.

Теперь функция поиска рабочих мест стала доступна на территориях четырех десятков стран. Подробный перечень государств пока не опубликовали. Однако на Facebook уже можно найти предложения из Москвы. Официальный блог разработчиков уведомляет, что был проведен опрос. Из его результатов следует, что четверть из 5 тысяч опрошенных американцев ищет или уже получил работу.