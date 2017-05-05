В 2020-м году европейцы проведут испытания гибридного винтокрыла RACER

В 2020-м году специалисты европейского холдинга Airbus Helicopters запланировали первые испытания гибридного винтокрыла RACER. Об этом написал ресурс Flightglobal.

Скоростной летательный аппарат будет перемещаться на комплексе от компании Safran из Франции. Он состоит из двух турбовальных двигателей, соединенных с электромотором. RACER призван стать первым гибридом, способным к вертикальным взлетам, как вертолет, и быстрому горизонтальному полету по принципам самолета. Для этих целей его корпус оборудовали замкнутым крылом, обеспечивающим относительно высокую подъемную силу при небольших размерах. Перемещения в воздухе будут обеспечивать два толкающих винта и один несущий. По предварительной оценке, RACER сможет разгонять скорость выше 400 километров в час.

Разработка осуществляется по общеевропейской программе Clean Sky 2, согласно которой создаются новые экологически и экономически выгодные транспортные средства. Предполагается, что двигательная система RACER сможет экономить расходы на перелеты примерно на 25%. В воздухе один из турбовальных двигателей будет глушиться, а электрический мотор позволит снизить нагрузку при взлетах, посадках и форс-мажорах. При этом возможность вертикальной посадки сэкономит огромные деньги на строительстве площадок.